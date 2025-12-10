وزير الداخلية يقدم بيان السودان من جنيف و يطالب بالضغط على دولة الإمارات

قدّم الفريق شرطة حقوقي بابكر سمره مصطفى وزير الداخلية بيان السودان أمام الشق الوزاري لمجلس المنظمة الدولية للهجرة بجنيف، حيث استعرض معاليه الأوضاع الإنسانية المذرية جراء الحرب بالوكالة التي شنتها ميليشيا الجنجويد الإرهابية والتي اتبعت منذ اندلاع التمرد منهجًا يقوم على استهداف المدنيين والبنية التحتية الحيوية بقصد التهجير القسري وتغيير التركيبة السكانية في عدد من المناطق

وأبرز معاليه الآثار الكارثية للمجازر التي نفذتها الميليشيا في مدينة الفاشر مؤخرًا، وقبلها في مناطق أخرى عديدة والتي أدّت إلى تحويل السودان إلى أكبر بؤرة للنزوح والهجرة القسرية في العالم بعد أن اضطر أكثر من (12) مليون سوداني للنزوح داخليًا أو عبور الحدود إلى دول الجوار كلاجئين وهو ما جعل السودان مصدراً للهجرة بعد أن كان بلد استقبال وعبور للمهاجرين