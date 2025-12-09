الإعلان عن التقديم لشواغر القبول العام لمستوى (البكالوريوس والدبلوم التقني) لمؤسسات التعليم العالي الحكومية (الدور الثاني)

أعلنت الإدارة العامة للقبول وتقويم وتوثيق الشهادات عن التقديم لشواغر القبول العام (البكالوريوس والدبلوم التقني) لمؤسسات التعليم العالي الحكومية فقط (الدور الثاني) للأعوام 2023 و2024 .

وسيبدأ يبدأ التقديم في الفترة من الثلاثاء الموافق 9 ديسمبر وحتى السبت الموافق 13ديسمبر من الشهر نفسه.

وسيسمح بالتقديم للطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية السودانية للعام 2023و2024 أو ما يعادلها للشهادة العربية والأجنبية للعام 2023والعام 2024.

ولا يحق للطلاب المرشحين في القبول العام للدور الأول التقديم في شواغر القبول العام للدور الثاني

www.admission.gov.sd: كما يحق للطلاب المرشحين لمؤسسات التعليم العالي غير الحكومية التقديم للقبول العام للدور الثاني وسيتم التقديم عبر الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للقبول حسب العنوان التالي:

وان رسوم التقديم من داخل السودان 10.000جنيه سوداني للسودانيين

ورسوم التقديم من خارج السودان 100 دولار أمريكي للسودانيين

وعلى الطلاب المتقدمين للقبول بالشهادات الثانوية العربية والأجنبية رفع صورة الشهادة الثانوية عبر موقع الإدارة بعد اعتمادها من وزارة التعليم والتربية الوطنية وتسليم أصل الشهادة وصورة من الشهادة واستمارة التقديم للإدارة العامة للقبول أو مكاتب القبول المؤقتة بالولايات للمطابقة وارجاع الأصل في حينه وفي حال عدم المطابقة سيفقد الطالب حقه في المنافسة.