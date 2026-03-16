والي شمال كردفان يدشن برنامج فرحة العيد لديوان الزكاة بالولاية

أشاد والي ولاية شمال كردفان الأستاذ عبد الخالق عبد اللطيف وداعة الله بالدور الكبير الذي يضطلع به ديوان الزكاة بالولاية، مثمناً ما ظل يقدمه من دعم وتدخلات فاعلة في مختلف المجالات التي تخدم إنسان الولاية إلى جانب إسناده المتواصل للقوات المسلحة في معركة الكرامة.

جاء ذلك لدى تدشينه مساء أمس بمستشفى الأبيض العسكري برنامج فرحة العيد الذي ينظمه ديوان الزكاة بالولاية ضمن برامج شهر رمضان، وذلك بحضور وزير المالية والقوى العاملة الأستاذ الهادي ناصر، وعدد من قيادات وإدارات ديوان الزكاة، إلى جانب القيادات العسكرية والأمنية والمسؤولين بالولاية.

وأكد الوالي أن ديوان الزكاة ظل يمثل ركيزة أساسية في العمل الاجتماعي والإنساني من خلال برامجه ومشروعاته التي تستهدف الشرائح الضعيفة والمحتاجين، ، فضلاً عن دوره الوطني في دعم وإسناد القوات المسلحة والقوات المساندة لها في معركة الكرامة.

وحيّا الوالي بسالة وتضحيات القوات المسلحة والقوات المساندة لها وهي تخوض معركة الكرامة دفاعاً عن سيادة الوطن وكرامة إنسانه، مشيراً إلى أن هذه التضحيات الكبيرة ستظل محل تقدير واعتزاز من الشعب السوداني، مؤكداً أن وقفة المجتمع ومؤسساته الوطنية إلى جانب القوات المسلحة تعكس روح التكاتف والتلاحم بين أبناء الوطن.

من جانبه امتدح اللواء الركن صديق الجيلي قائد الفرقة الخامسة مشاة “الهجانة” الجهود الوطنية الكبيرة التي يقوم بها ديوان الزكاة في دعم وإسناد القوات المسلحة خلال معركة الكرامة، مشيداً بالمبادرات المتواصلة التي ينفذها الديوان دعماً للمقاتلين، إلى جانب اهتمامه بالجرحى والمرضى وأسر الشهداء.

وأشار قائد الهجانة إلى أن برنامج فرحة العيد الذي يستهدف الجرحى والمرضى بالمستشفيات يجسد القيم الإنسانية والتكافل الاجتماعي.

كما أشاد بالدور الإنساني والخدمي الذي يقوم به ديوان الزكاة في مجالات عديدة، وفى مقدمتها دعم خدمات المياه ، مؤكداً أن هذه الجهود تعكس الرسالة السامية التي يضطلع بها الديوان في خدمة المجتمع ، مضيفاً أن ديوان الزكاة ظل واحداً من أهم ممسكات الوحدة الوطنية لما يقدمه من خدمات يستفيد منها جميع المواطنين.

وفي السياق ذاته أوضح أمين ديوان الزكاة بولاية شمال كردفان الأستاذ إبراهيم عثمان داوؤد أن برنامج فرحة العيد يأتي ضمن حزمة من البرامج والمشروعات التي ينفذها الديوان خلال شهر رمضان المبارك، مشيراً إلى أن البرنامج يستهدف عدداً من المستشفيات بالولاية من خلال تقديم الدعم للجرحى في معركة الكرامة والمرضى، وذلك في إطار اهتمام الديوان بالجوانب الإنسانية والاجتماعية.

وأضاف أن الديوان درج على تنفيذ برامج نوعية خلال شهر رمضان .

وأشاد أمين ديوان الزكاة بالمجاهدات الكبيرة التي تبذلها القوات المسلحة والقوات المساندة لها في معركة الكرامة، وبالانتصارات التي تحققت مؤكداً أن هذه الانتصارات جاءت بفضل تضحيات وبسالة الجنود إلى جانب الالتفاف الكبير من قبل الشعب السوداني حول قواته المسلحة.

