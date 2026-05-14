الأرصاد السودانية تحذر من موجة حر قاسية تضرب ثلاث ولايات

أطلقت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في السودان تحذيرًا عاجلًا لسكان ثلاث ولايات، مشيرة إلى أن البلاد ستشهد موجة حر قاسية خلال الساعات المقبلة قد تمتد لثلاثة أيام متواصلة. ووفق الإنذار الجوي، فإن الارتفاع الكبير في درجات الحرارة سيؤثر بشكل مباشر على جنوب الولاية الشمالية، وولاية نهر النيل، إضافة إلى المناطق الغربية من ولاية البحر الأحمر، ابتداءً من ظهر اليوم وحتى مساء السبت 16 مايو.

الهيئة أوضحت أن هذه الموجة الحارة قد تحمل مخاطر صحية جسيمة، أبرزها الجفاف والإجهاد الحراري وضربات الشمس، خاصة مع التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة. ودعت المواطنين إلى التعامل بجدية مع التحذيرات، وتجنب الأنشطة المرهقة في أوقات الذروة، مع الحرص على شرب كميات كافية من المياه للحفاظ على ترطيب الجسم.

كما شددت الأرصاد على أهمية الالتزام بالإرشادات الوقائية ومتابعة التحديثات الدورية لحالة الطقس، مؤكدة أن الهدف من هذه التوجيهات هو تقليل احتمالات الإصابة وحماية السكان من التداعيات الصحية الخطيرة المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة. ويأتي هذا التحذير في وقت تتزايد فيه المخاوف من تأثيرات التغير المناخي على السودان، حيث باتت موجات الحر أكثر تكرارًا وحدة خلال السنوات الأخيرة.

سونا