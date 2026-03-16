حكومة الولاية الشمالية تؤكد رعايتها لاسر الشهداء

اكدت ممثل والي الشمالية أمينة الشئون الاجتماعية الاستاذة منال مكاوي ابراهيم رعايتها لاسر الشهداء وترسيخ سيرتهم في المجتمع.

وحيت لدى زياراتها اليوم برفقة عدد من القيادات التنفيذية والشرطية والامنية والعسكرية والمقاومة الشعبية ولفيف من الواجهات والمؤسسات والقيادات المجتمعية لعدد من أسر شهداء معركة الكرامة بأحياء الدرجة الاولى والخناق والديم بمحلية دنقلا حيت تضحيات ومجاهدات الشهداء في معركة الكرامة .

واشارت الى ان الطواف شمل كافة أرجاء الولاية وهدف الى تفقد أحوالهم والوقوف جنبا الى جنب معهم تقديرا وعرفانا لما قدمه الشهداء للوطن حتى تعافى من دنس المليشيا المتمردة.

هذا ودعت القيادات المختلفة لاستمرار مثل هذه الفعاليات وتحويلها لبرامج عمل تعين الاسر على مجابهة ظروف الحياة مشيدين بتضحيات الشهداء ودورهم المتعاظم في تحقيق الامن والاستقرار ودحر التمرد.

سونا