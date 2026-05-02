غارات مسيرة تستهدف الصالحة جنوب أمدرمان ومناطق اخرى في الخرطوم

استهدفت طائرة مسيّرة موقعاً عسكرياً للقوات المسلحة في منطقة الصالحة جنوب أم درمان، وفق ما أفادت به مصادر ميدانية السبت، في أحدث سلسلة من الهجمات التي تشهدها العاصمة خلال الأيام الأخيرة.

وقالت المصادر إن الهجوم أصاب عربة قتالية كانت متمركزة في منطقة القيعة، مشيرة إلى أن العملية تأتي ضمن استخدام متكرر للطائرات المسيّرة في استهداف مواقع الجيش داخل الخرطوم.

وفي حادث منفصل، تصدت وحدات الدفاع الجوي التابعة للجيش لهجوم بطائرات مسيّرة على منطقة جبل أولياء جنوب العاصمة. وأوضحت المصادر أن الدفاعات الأرضية في القاعدة العسكرية تعاملت مع عدة مسيّرات انتحارية، مع سماع انفجارات أثناء عملية الاعتراض.

وأضافت أن إحدى المسيّرات أصابت عربة قتالية داخل القاعدة، ما أدى إلى انفجار صندوق ذخيرة، دون تسجيل خسائر بشرية، مؤكدة أن الوضع عاد إلى الاستقرار بعد انتهاء الهجوم رغم تداول فيديوهات تظهر انفجارات متتالية ونيران كثيفة .

ويعد الهجوم على جبل أولياء الثاني خلال 48 ساعة، بعد فترة شهدت تراجعاً في استخدام الطائرات المسيّرة ضد مواقع الجيش في جنوب الخرطوم.

وقال الضابط الطيار المتقاعد علي ميرغني إن الهجمات الأخيرة بدأت من مدينة ربك قبل أن تتجه شمالاً نحو جبل أولياء ثم الصالحة، مشيراً إلى أن نمط الضربات يعكس انتقالاً تدريجياً في مسار العمليات.

وأضاف أن استخدام طائرات مسيّرة عالية التكلفة لاستهداف عربات قتالية محدودة القيمة يثير تساؤلات حول الهدف الحقيقي من هذه العمليات، خاصة في ظل القيود المفروضة على الإمدادات العسكرية.

وأوضح ميرغني أن الهجمات قد ترتبط بما يُعرف في التكتيكات العسكرية بـ“الاستطلاع بالقوة”، وهو أسلوب يُستخدم لاختبار جاهزية الخصم وجمع معلومات ميدانية لا يمكن الحصول عليها عبر الوسائل التقليدية.

