ياسر العطا يوجّه بإرسال تعزيزات عسكرية جديدة إلى النيل الأزرق

أعلن رئيس هيئة أركان الجيش السوداني ، الفريق أول ياسر العطا، عن خطط لإرسال تعزيزات عسكرية إضافية إلى إقليم النيل الأزرق بهدف دعم العمليات الجارية ضد قوات الدعم السريع في المناطق الحدودية مع إثيوبيا.

وجاءت تصريحات العطا خلال زيارة ميدانية إلى مدينة الدمازين، حيث التقى حاكم الإقليم أحمد العمدة لبحث الترتيبات الأمنية والعسكرية المرتبطة بالعمليات الدائرة في الكرمك وقيسان وباو.

وقال العمدة إن رئيس هيئة الأركان أشاد بدور الفرقة الرابعة مشاة والقوات المساندة لها في صد الهجمات الأخيرة، مؤكداً التزام الجيش بتعزيز الانتشار ورفع مستوى الجاهزية لحماية المدنيين وتأمين مناطق الإقليم.

وأوضح العمدة في بيان أن اللقاء تضمن استعراضاً لتطورات الوضع الميداني، مع التركيز على التحديات الأمنية في المناطق المتاخمة للحدود الإثيوبية.

وكانت قوات الدعم السريع، بالتنسيق مع الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، قد سيطرت الأسبوع الماضي على منطقة الكيلي في ولاية النيل الأزرق، ما أدى إلى تصاعد العمليات العسكرية في محيط الإقليم.

الانتباهة