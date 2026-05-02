زيادة مفاجئة في اسعار الكهرباء بالسودان بنسبة 72% دون إعلان رسمي

أفاد مواطنون في السودان بحدوث زيادة غير معلنة في تعرفة الكهرباء السكنية بلغت نحو 72%، بعد ملاحظتهم انخفاض كمية الطاقة المستلمة عند الشراء بالمبالغ المعتادة.

وقال مستخدمون إن الشرائح الجديدة رفعت تكلفة الـ100 كيلوواط الأولى من 4,000 إلى 7,000 جنيه، والـ100 كيلوواط الثانية من 5,000 إلى 9,000 جنيه، بينما ارتفع سعر الشريحة الثالثة من 6,000 إلى 11,000 جنيه.

وأشاروا إلى أن الزيادة طُبقت دون صدور بيان رسمي من إدارة الكهرباء، ما دفع المستهلكين إلى اكتشاف التعديل عند إجراء عمليات الشراء.

وقال ناشط يتابع ملف الكهرباء إن المستهلكين فوجئوا بالزيادة الكبيرة، معتبراً أن تطبيقها دون إعلان رسمي يفاقم الأعباء المعيشية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

وأضاف أن المواطنين يعانون أصلاً من انقطاعات طويلة تصل إلى 18 ساعة يومياً، إلى جانب تذبذب في الإمداد يؤدي إلى تلف الأجهزة المنزلية، ما يجعل الزيادة الجديدة مثار استياء واسع.

ولم تصدر إدارة الكهرباء حتى الآن توضيحاً رسمياً بشأن أسباب تعديل التعرفة أو موعد دخوله حيز التنفيذ.

