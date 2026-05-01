السودان يتراجع إلى المرتبة 161 في حرية الصحافة لعام 2026

تراجع السودان إلى المرتبة 161 عالمياً في مؤشر حرية الصحافة لعام 2026، وفق تقرير أصدرته منظمة مراسلون بلا حدود، مسجلاً انخفاضاً بسبع درجات مقارنة بالعام الماضي.

وقالت المنظمة إن الوضع الإعلامي في البلاد ما يزال يشهد اعتقالات تطال صحفيين وعاملين في القطاع، مشيرة إلى استمرار احتجاز صحفيين اثنين وموظف إعلامي حتى تاريخ صدور التقرير.

وفي تعليق على النتائج، قال الأمين العام لنقابة الصحفيين محمد عبد العزيز لراديو دبنقا إن التصنيف لا يعكس سوى جزء محدود من الواقع، مؤكداً أن النقابة وثقت مقتل 34 صحفياً منذ اندلاع الحرب، بينهم 5 صحفيات.

وأضاف أن النقابة سجلت أكثر من 680 انتهاكاً ضد العاملين في المجال الإعلامي، شملت الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والاعتداءات الجسدية والتهديدات المباشرة، إضافة إلى استهداف مؤسسات إعلامية بالنهب والتدمير.

وأوضح عبد العزيز أن السودان تراجع أيضاً إلى المركز 172 في المؤشر الأمني الخاص بسلامة الصحفيين، وهو ما يعكس حجم المخاطر التي تواجه المؤسسات الإعلامية والعاملين فيها.

وقال إن الأرقام الواردة في التقرير تمثل رسالة واضحة للمجتمع الدولي بشأن تدهور البيئة الإعلامية، داعياً إلى اتخاذ إجراءات لحماية الصحفيين وضمان قدرتهم على العمل دون تهديد.

وأكد أن النقابة ستواصل توثيق الانتهاكات ومتابعة ملفات الاعتداءات، مشدداً على أن الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين لا تسقط بالتقادم، وداعياً إلى وقف استهداف المدنيين والعاملين في الإعلام وتوفير حماية دولية عاجلة لهم داخل السودان.

