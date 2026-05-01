استئناف الملاحة النهرية بين السودان ومصر وأول باخرة تصل اليوم بعد 6 سنوات

تستعد مدينة وادي حلفا في الولاية الشمالية لاستقبال أول باخرة ركاب قادمة من أسوان بعد توقف حركة النقل النهري بين السودان ومصر لمدة 6 أعوام، وفق ما أفادت به منصات محلية.

وقالت مصادر في المنطقة إن الباخرة غادرت مرفأ أسوان خلال الساعات الماضية، مع توقع وصولها إلى ميناء وادي حلفا اليوم الجمعة، الأول من مايو 2026، وسط اهتمام واسع من السكان المحليين.

ويمثل هذا الخط الملاحي أول رحلة نيلية بين البلدين منذ تعليق الخدمة لأسباب لوجستية وتراجع البنية التحتية لقطاع النقل النهري خلال السنوات الماضية.

وأفادت منصة “وادي حلفا” بأن الرحلة الحالية تأتي بعد جهود مشتركة بين السودان ومصر لإعادة تأهيل الموانئ على ضفتي النيل، وهي الخطوات التي بدأت نهاية العام الماضي بهدف استئناف حركة النقل بين الجانبين.

وقالت لجنة الأمل للعودة الطوعية إن البواخر النيلية تعد وسيلة أساسية لنقل العائدين من مصر، إلى جانب الرحلات الجوية والحافلات البرية، مشيرة إلى مغادرة نحو 10 حافلات من القاهرة هذا الأسبوع تقل مئات السودانيين.

وشهدت وادي حلفا توسعاً في الأنشطة التجارية والخدمية خلال فترة الحرب، بعد وصول أعداد كبيرة من النازحين إلى المنطقة الحدودية، ما أدى إلى زيادة الطلب على الخدمات الفندقية والطبية.

ويأمل قطاع الأعمال في أن يسهم استئناف النقل النهري في خفض تكاليف الشحن بين البلدين، في ظل ارتفاع تكلفة النقل البري نتيجة زيادة أسعار الوقود والرسوم الحكومية.

