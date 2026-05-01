⭕️ قوات الجمارك تُسهم في تفويج حجاج بيت الله الحرام عبر ميناء عثمان دقنة بسواكن

في إطار دورها الوطني والإنساني، شاركت قوات الجمارك في عمليات تفويج حجاج بيت الله الحرام عبر ميناء عثمان دقنة بمدينة سواكن، حيث اضطلعت الإدارة العامة لجمارك البحر الأحمر وإدارة جمارك الميناء بمهامها في تسهيل الإجراءات الجمركية وتيسير حركة الحجاج، بما يضمن انسياب الرحلات وفق الضوابط المنظمة وبأعلى درجات الاستعداد.

وأوضح اللواء شرطة مجدي مدني الشيخ، مدير الإدارة العامة لجمارك البحر الأحمر المكلف، أن مشاركة قوات الجمارك في هذا الحدث تأتي تعزيزاً لدورها المتكامل في خدمة المواطنين وتنفيذاً لتوجيهات السيد مدير عام قوات الجمارك في تسهيل حركة حجاج بيت الله الحرام، إلى جانب مسؤولياتها في حماية الإقتصاد الوطني ومكافحة التهريب، مؤكداً أن الترتيبات الجمركية أُعدّت مسبقاً لضمان سرعة إنجاز الإجراءات دون الإخلال بالضوابط الرقابية.

وأكد استمرار قوات الجمارك في تطوير أدائها وتحديث إجراءاتها بما يواكب متطلبات المرحلة، ويعزز من دورها في خدمة الوطن والمواطن، مشدداً على أن تسهيل حركة الحجاج يأتي في مقدمة أولويات العمل خلال هذه الفترة.

من جانبه، أوضح العميد شرطة (حقوقي) د. عصمت علي أوشيك، مدير دائرة جمارك ميناء عثمان دقنة، أن منسوبي الجمارك بالميناء عملوا وفق خطة محكمة هدفت إلى تسهيل حركة الحجاج وتقديم الخدمات الجمركية في زمن قياسي، مع الالتزام التام بتطبيق القوانين واللوائح، بما يعكس المهنية العالية المستمرة لقوات الجمارك في التعامل مع الفعاليات ذات الطابع القومي والديني.

وبيّن سيادته أن التنسيق جرى بصورة محكمة مع الجهات ذات الصلة بالميناء لضمان تكامل الأدوار وسلاسة الإجراءات، الأمر الذي أسهم في انسياب عمليات التفويج دون معوقات، في مشهد يعكس روح المسؤولية والتعاون المؤسسي.

إعلام الجمارك السودانية