رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة السودانية يشهد احتفال تكريم رئيس وأعضاء هيئة الأركان السابقين ..

حيَّا رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان منسوبي القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى والمساندة وجميع المقاتلين في معركة الكرامة .. مؤكداً أنّ مسيرة القضاء على المليشيا المتمردة مستمرة حتى يكتمل تطهير كل ربوع الوطن .. جاء ذلك لدى مخاطبته احتفال تكريم رئيس وأعضاء هيئة الأركان السابقين ..

وامتدح سيادته مسيرة القادة المترجلين مثمناً عطائهم ومشيراً لأدوارهم البطولية المتعاظمة وماقدموه في سبيل عزة وكرامة السودان وشعبه في ظروف حرب الكرامة البالغة التعقيد تحت الحصار والقصف، وقال إنهم ضربوا أروع الأمثلة في الصبر والصمود و كانوا بقدر التحديات و المسئولية..

وأكّد رئيس مجلس السيادة القائد العام أنّ مسيرة العطاء في القوات المسلحة ستستمر على ذات الطريق وهي ممهورة بدماء أبناء الشعب السوداني وتضحياتهم الباسلة ..