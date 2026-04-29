رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة السودانية يشهد احتفال تكريم رئيس وأعضاء هيئة الأركان السابقين ..
حيَّا رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان منسوبي القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى والمساندة وجميع المقاتلين في معركة الكرامة .. مؤكداً أنّ مسيرة القضاء على المليشيا المتمردة مستمرة حتى يكتمل تطهير كل ربوع الوطن .. جاء ذلك لدى مخاطبته احتفال تكريم رئيس وأعضاء هيئة الأركان السابقين ..
وامتدح سيادته مسيرة القادة المترجلين مثمناً عطائهم ومشيراً لأدوارهم البطولية المتعاظمة وماقدموه في سبيل عزة وكرامة السودان وشعبه في ظروف حرب الكرامة البالغة التعقيد تحت الحصار والقصف، وقال إنهم ضربوا أروع الأمثلة في الصبر والصمود و كانوا بقدر التحديات و المسئولية..
وأكّد رئيس مجلس السيادة القائد العام أنّ مسيرة العطاء في القوات المسلحة ستستمر على ذات الطريق وهي ممهورة بدماء أبناء الشعب السوداني وتضحياتهم الباسلة ..
وقطع سيادته بأن لا تفاوض مع المتمردين ومن يساندهم والقوات المسلحة ماضيةٌ في تحقيق ما ينتظره الشعب السوداني وتخليصه من هذا الكابوس ..
من جانبه قال الفريق أول ركن ياسر عبدالرحمن العطا عضو مجلس السيادة رئيس هيئة الأركان إنّ المحتفى بهم كانوا عناوين للبطولة والشجاعه والبسالة ووقفوا متناغمين ومتكاتفين في أحلك الظروف وكانوا حائط الصد لهذا الوطن وسهمهم في كل انتصارات القوات المسلحة في كافة الأرجاء
وتعهّد رئيس هيئة الأركان باستكمال مسيرة النصر حتى أم دافوق والنيل الأزرق وحيَّا المقاتلين في كل المحاور ..
تجدر الإشارة إلى أنّ التكريم شمل رئيس هيئة الأركان السابق الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين والفريق أول ركن مجدي إبراهيم عثمان والفريق أول مهندس ركن خالد عابدين محمد أحمد الشامي أعضاء هيئة الأركان السابقين إلى جانبهم الفريق مهندس ركن عمر سرالختم قائد قوات الدفاع الجوي السابق ..
إعلام القوات المسلحة