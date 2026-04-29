توجيهات باستكمال الهيكل الوظيفي العمالي وإزالة التشوهات في التعيينات السابقة بال

بحث الاجتماع الخاص بترتيبات استكمال الهيكل الوظيفي بمحلية الخرطوم برئاسة المدير التنفيذي للمحلية عبد المنعم البشير اليوم الترتيبات الجارية لملء الوظائف العمالية الشاغرة وفقا للوائح والقوانين المنظمة للخدمة المدنية.

وكشف الاجتماع والذي جاء بحضور مدراء إدارة شئون العاملين والادارة العامة للشئون الإدارية والتعليم وهيئة النظافة عن اكتمال الترتيبات لعمليات الاحلال في الوظائف الشاغرة في قطاعات التعليم والنظافة ورئاسة المحلية وفقا للنظم واللوائح المنظمة بناء على توجيهات ديوان الخدمة العامة فيما يلي شغل الوظائف بالدرجات العمالية والتي تندرج في تحديد معايير مفصلة تشمل اختيار العامل وخضوعه للفحص الطبي واللياقة العامة بجانب الفحص الأمني والسكن قرب موقع العمل علاوة على السن القانونية المسموح بها لمباشرة العمل، بجانب التعهد بعدم تغيير المسار الوظيفي والالتزام بالترقيات في المسار العمالي.

ووجه الاجتماع بإجراء احصاءات دقيقة تفصيلية للحاجة الفعلية للتعيين بما هو مصدق به من فرص عمل معتمدة من الديوان وفقا لمبادئ الشفافية.

ووجه الاجتماع بإزالة كافة التشوهات السابقة في التعيين حسب الحاجة الفعلية مع ضرورة مزاولة العامل للوظيفة المحددة حسب التعيين.

