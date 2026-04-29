ذكرى الأسطورة عرفان خان.. شكل جسرًا ثقافيًا بين الشرق والغرب

تحل اليوم الأربعاء ذكري رحيل، الممثل الهندي الكبير عرفان خان، عن عمر يناهز 53 عامًا بعد صراع طويل وقاسٍ مع مرض السرطان، تحديدًا مرض “الورم العصبي الصماوي “النادر .

يُعتبر عرفان خان رائدًا من أوائل نجوم بوليوود الذين لم يقتصروا على الشهرة المحلية، بل فرضوا أنفسهم بقوة في هوليوود، تاركين بصمة لا تُنسى، شارك في العديد من الأفلام العالمية الضخمة التي جعلت منه وجهاً مألوفاً لدى الجمهور الغربي، مثل فيلم “حياة باي” (Life of Pi) للمخرج أنج لي، وفيلم “العالم الجوراسي” (Jurassic World)، و”الرجل العنكبوت المذهل” (The Amazing Spider-Man)، وفيلم “الجحيم” (Inferno) أمام توم هانكس .

كان آخر ظهور لعرفان خان على الشاشة الكبيرة من خلال فيلم “Angrezi Medium”، وحقق الفيلم إيرادات عالمية بلغت حوالي 80 ألف دولار، لكن تم إزالته من دور السينما مبكرًا بسبب الإغلاقات التي تلت انتشار جائحة فيروس كورونا .

بينما كانت لدى الراحل خطط فنية طموحة توقفت عند حدود منعه المرض، إذ كان يحضّر فيلمين كان من المقرر البدء في تصويرهما بمجرد انتهاء أزمة كورونا، وهما “Takadum” و”The Wicked Path”.

استطاع عرفان خان، خلال مسيرته الحافلة، أن يكون جسراً ثقافياً بين الشرق والغرب، حيث لم يقدم أعمالاً تجارية فحسب، بل قدم أيضاً شخصيات معقدة وإنسانية نالت استحسان النقاد، مثل دوره في فيلم (The Lunchbox) وفيلم “Paan Singh Tomar” الذي حصل عنه على جائزة السينما الوطنية الهندية .

يُذكر أن آخر تكريم حصل عليه كان بعد وفاته، حيث مُنح جائزة Filmfare للإنجاز مدى الحياة عام 2021 ، ليظل اسمه خالداً كأحد أعظم المواهب التي أنجبتها السينما الهندية والعالمية.

