الملاريا تعود للارتفاع في السودان بعد فترة تراجع

أعلنت وزارة الصحة الاتحادية في السودان عن تباين في الوضع الوبائي خلال الأسابيع الأخيرة، حيث سجلت تقاريرها انخفاضاً ملحوظاً في معدلات الإصابة بحمى الضنك في معظم الولايات، مقابل ارتفاع جديد في حالات الملاريا بعد فترة من التراجع النسبي. وأوضحت الوزارة أن هذا النشاط المتجدد للملاريا شمل 12 ولاية من بينها الخرطوم والجزيرة والشمالية ونهر النيل، وهو ما يفرض تحديات إضافية على المؤسسات الصحية لتوفير العلاج والجرعات الدوائية اللازمة.

وفي الوقت الذي تراجعت فيه إصابات حمى الضنك، حذرت الوزارة من استمرار تزايد الحالات في ولاية نهر النيل، مشيرة إلى ضرورة تكثيف التدخلات الوقائية وحملات إصحاح البيئة للحد من انتشار نواقل المرض. وأكدت أن التذبذب في عمليات المكافحة الدورية ساهم في عودة نشاط الملاريا، مما يستدعي تعزيز الجهود الصحية والبيئية لمواجهة هذا الوضع.

كما سجلت السلطات الصحية سبع إصابات مؤكدة بمرض التهاب السحايا خلال الفترة من 18 إلى 25 أبريل الجاري في ولايتي الخرطوم والجزيرة، دون تسجيل أي وفيات. وطمأنت الوزارة المواطنين بأن الفرق الطبية تتابع الوضع الوبائي عن كثب، وتعمل على توفير اللقاحات والبروتوكولات العلاجية لضمان السيطرة على المرض ومنع انتشاره في المناطق ذات الكثافة السكانية.

