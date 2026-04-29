بعد تلقيه بلاغات.. تحذير عاجل من بنك الخرطوم بشأن حسابات العملاء

2026/04/29
أصدر بنك الخرطوم تحذيراً عاجلاً لعملائه بعد تلقيه بلاغات عن انتشار إعلانات مزيفة على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة تطبيق “تيك توك”، تزعم تقديم عروض تمويلية وخدمات مصرفية باسم البنك. وأكد أن هذه الإعلانات لا تمت بصلة للبنك وأن الهدف منها الاحتيال الإلكتروني والتصيّد لاستغلال بيانات العملاء الشخصية والمالية. وجاء البيان ليشدد على ضرورة توخي الحذر وعدم التعامل مع أي محتوى مصرفي يُنشر خارج القنوات الرسمية المعتمدة للبنك.

