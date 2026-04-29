التربية بالجزيرة تكشف حقيقة تحديد موعد الدراسة

نفت وزارة التربية والتعليم بولاية الجزيرة صحة ما تردد على منصات التواصل الاجتماعي بشأن تحديد موعد بدء العام الدراسي الجديد، مؤكدة أن تلك الأنباء لا تستند إلى أي أساس رسمي. وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن الحديث عن توقيتات محددة في الوقت الراهن غير صحيح، داعية أولياء الأمور والجهات الإعلامية إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية لتجنب إثارة البلبلة بين الطلاب وأسرهم.

وأشار البيان إلى أن وضع التقويم الدراسي يتم عبر إجراءات إدارية وفنية دقيقة، تبدأ من لجنة مختصة يرأسها وزير التربية والتعليم بالولاية، بناءً على مقترحات يقدمها مدراء المراحل التعليمية المختلفة. وتُرفع هذه المقترحات لاحقاً إلى مجلس حكومة ولاية الجزيرة لاعتمادها بشكل رسمي، باعتباره الجهة الوحيدة المخولة بالمصادقة على مواعيد الدراسة وفقاً للاعتبارات الأمنية والفنية.

وشددت الوزارة على أن إعلان المواعيد المعتمدة سيكون حصراً عبر القنوات الرسمية، بما في ذلك وكالة السودان للأنباء والموقع الإلكتروني للوزارة، مؤكدة حرصها على تمليك الحقائق للرأي العام فور اعتمادها رسمياً. كما ناشدت أولياء الأمور والمنصات الإعلامية عدم الانسياق وراء الشائعات، مشيرة إلى أن الهدف هو ضمان استقرار العملية التعليمية وتحقيق الغايات التربوية المنشودة.

الانتباهة