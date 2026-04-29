السودان يعلن اكتمال ترتيبات الحج 1447هـ وانطلاق أول فوج بهذا الموعد

أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف والمجلس الأعلى للحج والعمرة في السودان اكتمال الترتيبات الخاصة بموسم حج 1447هـ، مؤكدة أن الإجراءات تسير وفق الخطة الموضوعة بدقة. وأوضح المجلس أن الجهود الرسمية التي قادها مجلس السيادة والوزراء بالتنسيق مع القنصلية السودانية في جدة أثمرت عن اعتماد الحصة الكاملة للسودان والبالغة 15 ألف حاج، وهو ما يعكس حرص السلطات على تسهيل أداء الشعيرة رغم الظروف التي تمر بها البلاد.

وبحسب البيان، فإن الفوج الأول من الحجاج سيغادر السودان يوم الخميس الموافق 30 أبريل 2026، متوجهاً إلى الأراضي المقدسة عبر ميناء الأمير عثمان دقنة بمدينة سواكن. ويضم هذا الفوج 735 حاجاً وحاجة من ولاية كسلا، ليكون بداية عمليات التفويج التي ستتواصل تباعاً وفق الجدول الزمني المحدد لضمان وصول جميع الحجاج بسلام.

وأعربت وزارة الشؤون الدينية عن تقديرها الكبير للدعم الذي تقدمه حكومة المملكة العربية السعودية ووزارة الحج والعمرة والسفارة السعودية في خدمة ضيوف الرحمن. كما ثمّن المجلس الأعلى للحج والعمرة مساهمة الجهات الوطنية في إنجاح هذه المرحلة، متمنياً للحجاج أداء مناسكهم بيسر، وأن يعودوا إلى ديارهم سالمين

