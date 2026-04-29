قرار رسمي يمنع استخدام التبغ في المستشفيات والمراكز الصحية

أصدرت وزارة الصحة بولاية الخرطوم قراراً جديداً يقضي بحظر استخدام التبغ بجميع أنواعه داخل رئاسة الوزارة والمؤسسات العلاجية التابعة لها. القرار، الذي حمل توقيع المدير العام للوزارة الدكتور محمود البدري، جاء استجابة لمذكرة من الإدارة العامة لتعزيز الصحة بقيادة الدكتور حسن بشير، ووجّه إلى مديري المستشفيات والمراكز الصحية بالإضافة إلى الحرم الداخلي لرئاسة الوزارة.

وأكدت الوزارة أن المخالفين سيخضعون للعقوبات المنصوص عليها في قانون مكافحة التبغ لولاية الخرطوم لسنة 2012، مشيرة إلى أن الخطوة تستند إلى المخاطر الصحية المثبتة للتدخين والأضرار التي يتعرض لها غير المدخنين. وأوضحت أن الهدف من القرار هو تعزيز بيئة صحية آمنة داخل المؤسسات العلاجية وحماية العاملين والمرضى والزوار من آثار التدخين المباشر وغير المباشر.

الوزارة شددت على أن هذا الإجراء يأتي ضمن جهودها المستمرة لتقوية برامج مكافحة التبغ وتوفير بيئة علاجية أكثر أماناً، بما ينسجم مع سياسات الصحة العامة الرامية إلى تقليل معدلات الإصابة بالأمراض المرتبطة بالتدخين.

