النور قبة: عودتنا للوطن تمت برغبة صادقة وإرادة حقيقية وبشكل طوعي

أكد اللواء المنشق عن مليشيا الدعم السريع المتمردة النور أحمد آدم “قبة” أن عودته إلى صف الوطن، على رأس قوة كبيرة، تمت برغبة صادقة وإرادة حقيقية وبشكل طوعي، مضيفًا أن هذه العودة ستكون إضافة حقيقية للقوات المسلحة والقوات المساندة وللشعب السوداني.

وقال في مؤتمر صحفي بالخرطوم اليوم إن خروجه عن المليشيا تم بسبب إدراكه عدم وجود قضية حقيقية تقاتل من أجلها المليشيا، مشيرًا إلى وجود تهميش وعدم اكتراث للأصوات التي كانت تقف ضد فكرة التمرد.

وقال “لم تتم استشارتنا قبل الدخول في هذه الحرب”.

وأضاف أن قيادة المليشيا قبيل اندلاع الحرب أظهرت ميلًا تجاه قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي وهمشت قياداتها العسكرية، مؤكدًا أن هذه المسألة كانت واحدة من أسباب اندلاع الحرب.