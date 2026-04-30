فئات نقدية قديمة تثير التساؤلات… وبنك السودان المركزي يحدد موقفه رسمياً

أكد بنك السودان المركزي يوم الخميس أن الأوراق النقدية من فئتي 1,000 و500 جنيه بالطبعات القديمة ما تزال صالحة للتداول في الولايات التي لم تبدأ فيها إجراءات الاستبدال بعد.

وقال البنك إن المرحلة الحالية من عملية الإيداع تشمل ولايات الخرطوم والجزيرة وأجزاء من النيل الأبيض، على أن تُنفذ مراحل لاحقة في بقية الولايات وفق جدول زمني محدد.

وأوضح أن الهدف من التدرج في التنفيذ هو ضمان شمول العملية لجميع المواطنين دون استثناء، مع مراعاة الظروف الميدانية في بعض المناطق.

وأشار البنك إلى أن الفئات القديمة ستظل مبرئة للذمة في الولايات غير المشمولة حالياً، إلى حين الإعلان عن موعد لاحق لبدء الاستبدال فيها.

وأضاف أن التحديات الأمنية واللوجستية في بعض المناطق لن تؤثر على حقوق المواطنين، مؤكداً وضع ترتيبات فنية لضمان انسياب العملية عند بدء تنفيذها.

وقال البنك إن خطة الاستبدال تعتمد على مراحل متتابعة تأخذ في الاعتبار أوضاع الولايات المختلفة، داعياً المواطنين في المناطق المشمولة حالياً إلى إيداع ما بحوزتهم من عملات وفق الإرشادات الصادرة.

وأكد أن أي خطوات إضافية أو مواعيد جديدة ستُنشر عبر القنوات الرسمية ووسائل الإعلام المعتمدة فور اكتمال الترتيبات.

وحث البنك الجمهور على الاعتماد على البيانات الصادرة عنه فقط، محذراً من المعلومات غير الرسمية التي قد تثير اللبس حول وضع الفئات النقدية القديمة.

وقال إن الهدف من العملية هو حماية الكتلة النقدية وتعزيز استقرار النظام المصرفي في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

