منظمات دولية تحذر من تفاقم أزمة الجوع في جنوب السودان

حذرت منظمات دولية من تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي في جنوب السودان، مؤكدة أن نحو 7.8 ملايين شخص يواجهون مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي خلال الفترة من أبريل إلى يوليو 2026.

وأوضح تقرير مشترك صادر عن منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، ضمن التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي، أن هذا العدد يمثل نحو 56% من إجمالي السكان، وهو من بين أعلى المعدلات المسجلة عالميًا.

وأشار التقرير إلى أن 73,300 شخص يواجهون مرحلة “الكارثة”، وهي المرحلة الأشد ضمن التصنيف، بزيادة بلغت 160% مقارنة بالتقديرات السابقة، في حين يعيش نحو 2.5 مليون شخص في مرحلة “الطوارئ”، و5.3 ملايين في مرحلة “الأزمة”.

وبيّن أن تفاقم الأزمة يعود إلى عدة عوامل، من أبرزها تصاعد الصراعات، والنزوح الجماعي، والتدهور الاقتصادي، إلى جانب الصدمات المناخية والفيضانات، وانخفاض الإنتاج الزراعي، ما يحد من توافر الغذاء ويقيد قدرة الأسر على الحصول عليه.

وأكدت المنظمات أن هذه التحديات تتطلب استجابة إنسانية عاجلة ومنسقة للحد من تدهور الأوضاع، وضمان وصول المساعدات إلى الفئات الأكثر تضررًا.

ويُعد التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي مبادرة دولية تشارك فيها وكالات أممية وشركاء إقليميون ومنظمات إغاثية، ويصنف مستويات انعدام الأمن الغذائي إلى خمس مراحل، تبدأ من الاستقرار وصولًا إلى المجاعة.

