غرف الطوارئ السودانية ضمن قائمة نوبل للسلام 2026 إلى جانب ترامب ونافالنايا

أعلنت لجنة نوبل النرويجية إدراج 287 مرشحاً لجائزة نوبل للسلام لعام 2026، بينهم غرف الطوارئ السودانية، ضمن القائمة الأولية للترشيحات.

وقال سكرتير اللجنة كريستيان بيرغ هاربفيكن إن القائمة تضم 208 أفراد و79 منظمة، مشيراً إلى أن دورة هذا العام شهدت زيادة في عدد الترشيحات مقارنة بالسنوات السابقة.

وتأتي مشاركة غرف الطوارئ السودانية في الترشيحات تقديراً للدور الذي تؤديه هذه الشبكات التطوعية منذ اندلاع الحرب في عام 2023، حيث تقدم مساعدات عاجلة تشمل الغذاء والدواء وخدمات الطوارئ في المناطق المتضررة.

وتعمل غرف الطوارئ في بيئة تتسم بانهيار واسع للخدمات الأساسية وتحديات أمنية معقدة، ما جعلها واحدة من أبرز مبادرات العمل المجتمعي خلال النزاع.

وتضم قائمة الترشيحات أسماء دولية بارزة، بينها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، ويوليا نافالنايا، وشخصيات دينية وسياسية أخرى، ما يعكس تنوعاً كبيراً في طبيعة المرشحين.

وقال هاربفيكن إن أهمية الجائزة تتزايد في ظل اتساع رقعة النزاعات حول العالم، مؤكداً أن الجهود المرتبطة بالسلام والعمل الإنساني تحظى باهتمام متزايد من اللجنة.

ومن المقرر إعلان الفائز في 9 أكتوبر 2026، على أن يُقام حفل التسليم في 10 ديسمبر في العاصمة النرويجية أوسلو.

