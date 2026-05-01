اليونسكو تمنح نقابة الصحفيين السودانيين جائزة حرية الصحافة العالمية لعام 2026

منحت منظمة اليونسكو نقابة الصحفيين السودانيين جائزة “غييرمو كانو العالمية لحرية الصحافة” تقديراً لعملها في توثيق الانتهاكات التي طالت الصحفيين خلال النزاع الدائر في السودان.

وقالت اليونسكو إن اختيار النقابة جاء استناداً إلى دورها في رصد الاعتداءات التي استهدفت العاملين في الإعلام، مشيرة إلى أن أعضاء النقابة أظهروا شجاعة في أداء مهامهم رغم المخاطر.

وذكرت المنظمة أن النقابة وثقت منذ اندلاع القتال في عام 2023 مقتل 32 صحفياً، إضافة إلى تسجيل 556 انتهاكاً ضد العاملين في وسائل الإعلام، شملت الاعتداءات الجسدية والتهديدات وتوقف مؤسسات إعلامية عن العمل، ما جعل السودان من أكثر البيئات خطورة على الصحافة.

وقال المدير العام لليونسكو خالد العناني إن الصحفيين السودانيين واصلوا تقديم معلومات دقيقة للمجتمعات المحلية رغم التحديات الأمنية، معتبراً أن التزامهم يمثل نموذجاً لأهمية الصحافة في دعم الحقيقة والمساءلة.

وقال نقيب الصحفيين عبد المنعم أبو إدريس إن منح الجائزة للنقابة المنتخبة يمثل اعترافاً بعمل الصحفيين السودانيين الذين واصلوا أداء مهامهم في ظروف شديدة الخطورة، مؤكداً أن التكريم يشمل جميع العاملين في المهنة الذين يدافعون عن حرية الصحافة رغم التهديدات المستمرة. وأضاف أن الجائزة تعيد التأكيد على الدور الذي تؤديه الصحافة المستقلة في حماية القيم الديمقراطية ونقل أصوات المدنيين المتأثرين بالنزاع.

