الــ.ـدعم يقدم على اعتقال الصحفي آدم إسحق وينقله إلى نيالا والنقابة تطالب بإطلاق سراحه

قالت نقابة الصحفيين السودانيين إن قوات الدعم السريع اعتقلت الصحفي آدم إسحق منان في مدينة كتم بولاية شمال دارفور، مؤكدة مطالبتها بالإفراج عنه فوراً.

وأوضحت النقابة في بيان أن عملية الاعتقال جرت السبت الماضي ضمن حملة شملت مدنيين آخرين، مشيرة إلى أن المعلومات المتوفرة تفيد باحتجاز شقيق منان، إضافة إلى أفراد من أسرة الصحفية زمزم خاطر، قبل نقلهم إلى مدينة الفاشر.

وأضافت النقابة أنها تلقت تقارير تفيد بنقل منان لاحقاً إلى سجن دقريس في مدينة نيالا، في ظل أوضاع أمنية وإنسانية معقدة تشهدها مناطق النزاع في دارفور.

وأكدت النقابة أن توقيف الصحفيين بسبب عملهم يمثل انتهاكاً لحرية الصحافة وخرقاً للمعايير الدولية التي تضمن حماية العاملين في الإعلام، خصوصاً في المناطق المتأثرة بالنزاعات المسلحة.

وحملت النقابة قوات الدعم السريع المسؤولية عن سلامة منان والمعتقلين الآخرين، مطالبة بالكشف عن أماكن احتجازهم وتمكينهم من التواصل مع أسرهم، ووقف أي إجراءات تستهدف الصحفيين أو تعيق عملهم.

ودعت النقابة منظمات حقوق الإنسان الإقليمية والدولية إلى التدخل للضغط من أجل إطلاق سراح المعتقلين وضمان حماية الصحفيين والمدنيين.

وجددت النقابة التزامها بمتابعة الانتهاكات التي تطال العاملين في الإعلام، مؤكدة أن هذه الممارسات لن تمنع الصحفيين من أداء مهامهم المهنية.

