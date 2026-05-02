فضيحة داخل مجلس الوزراء السوداني… طلب إقامات دراسية لابنائه يواجه رفضاً أوروبياً

أفادت مصادر مطلعة بأن مسؤولاً في مجلس الوزراء السوداني تواصل مع حكومة أوروبية لطلب منح أبنائه إقامات دراسية ممولة من الدولة المضيفة.

وقالت المصادر إن وزارة خارجية تلك الدولة رفضت الطلب رسمياً، مشيرة إلى أن خطاب الرفض موجود حالياً لدى السفارة السودانية هناك.

ووفق المعلومات المتداولة، جرى إرسال الطلب عبر مجلس الوزراء مباشرة، وليس عبر وزارة الخارجية السودانية.

وأشار صحفيون موالين للتيار الاسلامي والجيش إلى أن هذا الإجراء يخالف القواعد الدبلوماسية التي تنظم المخاطبات الرسمية بين الحكومات.

الانتباهة