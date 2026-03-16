تدشين الموقع الإلكتروني للتسجيل والتفويج للجنة الأمل للعودة الطوعية بالسفارة السودانية بالقاهرة

تم اليوم بالسفارة السودانية بالقاهرة تدشين الموقع الإلكتروني للتسجيل والتفويج للاجئين السودانيين بالقاهرة تحت مظلة لجنة الأمل للعودة الطوعية وذلك عقب اجتماع بتشريف سفير السودان بالقاهرة ونائبه عمر الفاروق والمستشار اللواء امين إسماعيل مجذوب، كما شهد التدشين السفير والفنان علي مهدي ومن جانب اللجنة التنفيذية شارك في التدشين رئيس اللجنة محمد وداعة والأعضاء منتصر عمر وأيمن ابوالوفاء ومحمد عباس وعاصم البلال.

وتأتي الخطوة في سياق الإستعدادات الشاملة لبدء عمليات التفويج عقب عطلة عيد الفطر المبارك وفقا لمحاضر التسجيل في الموقع المفصل والمسهل لكافة طالبي خدمة العودة الطوعية وكذلك الشروط المطلوب الإستيفاء بها لضمان انسياب عمليات الترحيل بسلاسة، يشار الى ان الموقع يتميز بالانفتاح على الشركاء بتخصيص مساحات للتطوع في شتى المجالات ولتلقي الملحوظات والشكاوى ومزود بمركز إعلامي كامل.

وفي ما يلي بعض الإرشادات الفنية وخطوات التسجيل :

1-الدخول إلى الموقع عبر الرابط الرسمي بالأسفل.

2- اختيار نوع الطلب (فردي أو عائلي) وتعبئة البيانات بدقة.

3- إرفاق المستندات بوضوح (صورة جواز السفر/الرقم الوطني، والتقارير الطبية للحالات الخاصة).

4- الاحتفاظ بـ “رقم الطلب” الذي سيظهر لك في النهاية، لاستخدامه في متابعة حالة طلبك لاحقاً.

رابط التسجيل المباشر:

www.amalcommittee.com

كما يرجى تحري الدقة التامة في إدخال البيانات والمرفقات لتجنب تأخير أو رفض الطلب، علماً بأن التسجيل متاح على مدار الساعة.

سونا