لجان الفاشر : مناوي يهدر الأموال على الإفطارات بينما يواجه المواطنون الجوع والنزوح

انتقدت تنسيقية مقاومة الفاشر مشاركة حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي في فعاليات رمضانية بعدة ولايات، معتبرة أن الموارد المستخدمة في هذه الأنشطة كان يمكن توجيهها لدعم المتضررين من الأوضاع الإنسانية.

وقالت التنسيقية إن مسؤولية القيادة في الظروف الحالية تقتضي إعطاء الأولوية لاحتياجات المواطنين الأساسية، مشيرة إلى أن الوقوف إلى جانب النازحين والمصابين يمثل رسالة ضرورية في ظل الأزمة المستمرة.

وشارك مناوي خلال الأيام الماضية في عدد من الإفطارات الجماعية، من بينها فعالية مشتركة نظمتها سفارتا روسيا والصين في السودان بحضور وزير الخارجية ومسؤولين ودبلوماسيين.

وذكر مناوي في منشور على حسابه أن مشاركته في المناسبة تعكس أهمية العلاقات بين الجانبين الروسي والصيني، مضيفاً أن مثل هذه الفعاليات تسهم في تعزيز التعاون ودعم الاستقرار والتنمية.

وفي سياق منفصل، قال مناوي خلال إفطار أقيم في بورتسودان إن قوات الدعم السريع تسعى للسيطرة على البلاد، مؤكداً رفض هذا المسار.

واتهم مناوي قوات الدعم السريع بارتكاب انتهاكات واسعة، مشيراً إلى تقارير أممية خلصت إلى وقوع جريمة إبادة جماعية في الفاشر بعد سيطرة القوات على المدينة في أكتوبر 2025، وإلى تقارير أمريكية تحدثت عن إبادة جماعية بحق المساليت في غرب دارفور عام 2023.

وتشير تقارير حقوقية إلى أن قوات الدعم السريع استخدمت العنف ضد المدنيين والنهب والتهجير القسري كوسائل للسيطرة على المجتمعات المحلية، بما في ذلك استهداف الموارد الزراعية.

وقال مناوي إن القوات العسكرية التي تقاتل إلى جانب الجيش تعمل على استعادة السيطرة على المناطق “شبراً بشبر”.

ويشرف مناوي على قوة مشتركة تضم فصائل مسلحة متعددة تقاتل إلى جانب الجيش ضد قوات الدعم السريع.

