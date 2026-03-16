انقطاعات طويلة للكهرباء في نهر النيل والبحر الأحمر تصل إلى 15 ساعة يومياً

أفاد سكان في ولايتي نهر النيل والبحر الأحمر بحدوث انقطاعات طويلة في التيار الكهربائي خلال الأيام الماضية، في ظل تطبيق برنامج تقنين يمتد لساعات طويلة يومياً.

وقال مواطنون في نهر النيل إن الإمداد الكهربائي ينقطع لفترات متواصلة قد تصل إلى 3 أيام في بعض المناطق، بينما لا تتجاوز فترات عودة التيار سوى وقت قصير قبل انقطاعه مجدداً.

وذكر السكان أن ساعات البرمجة اليومية تصل إلى نحو 14 أو 15 ساعة، مؤكدين أن الوضع أصبح مرهقاً للأسر مع ارتفاع درجات الحرارة خلال شهر رمضان.

وتأتي هذه التطورات بعد إعلان شركة كهرباء السودان بدء تنفيذ برمجة طارئة للإمداد في ولايتي نهر النيل والبحر الأحمر وأجزاء من الخرطوم، عقب عطل فني في الخط الناقل بين مروي وعطبرة.

وقالت الشركة إن العطل نتج عن خلل في الكابل الرئيسي المغذي لمحطة عطبرة التحويلية، ما أدى إلى خروج أحد المحولات من الخدمة وتطبيق ترتيبات مؤقتة لضمان استمرار التغذية.

وأوضحت فرق الصيانة أن المهندسين والفنيين يعملون ميدانياً لمعالجة الخلل، مشيرة إلى أن أعمال الإصلاح قد تستمر عدة أيام بسبب طبيعة المشكلة الفنية.

وأضافت الشركة أنها تتابع عمليات الصيانة بشكل مستمر، وتعمل على تقليل فترات الانقطاع قدر الإمكان إلى حين استقرار الإمداد الكهربائي في المناطق المتأثرة.

