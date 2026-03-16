بدء تفويج المركبات من الجزيرة

دشن الأستاذ مرتضى إسماعيل البيلي أمين عام حكومة ولاية الجزيرة ممثل الوالي وأعضاء لجنة امن الولاية صباح اليوم تفويج الباصات السفرية من الولاية الى الولايات الأخرى.

حيث دعا ممثل الوالي سائقي المركبات والمواطنين للإلتزام بالضوابط المرورية ونشر ثقافة الوعي المروري، مؤكداً اهتمام حكومة الولاية بسلامة أرواح وممتلكات المواطنيبن وهنأ الجميع بعودة التفويج بعد انقطاع دام عدة سنوات.

فيما أعلن اللواء شرطة عبد الإله علي أحمد مدير شرطة الولاية أن المرحلة المقبلة ستشهد تطبيق التتبع الإلكتروني في الطرق السفرية.

من جانبه أعلن العميد شرطة بشرى حمزة عبد الله إبراهيم مدير شرطة المرور بالولاية أن التفويج يستمر حتى وقفة العيد،

وكشف العقيد شرطة عبد الناصر حسن أحمد مدير المرور السريع بالولاية ان شعار التفويج (بهجة العيد وصولاً سالم بالتفويج).

سونا