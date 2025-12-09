وزير الزراعة بنهر النيل يتفقد عددا من المشاريع الزراعية بمحلية البحيرة

قام المهندس صلاح الدين أحمد على كركبة وزير الزراعة بولاية نهر النيل بزيارة تفقدية، الاثنين، لمحلية البحيرة .

رافقه كل من المهندس عبدالوهاب سليمان عمر، مدير إدارة الري والمهندس محمد أبوالقاسم، مدير صندوق نقل التقانة الزراعية والأستاذ حسن شهونة، مدير إدارة الغيط وشئون المحليات والأستاذ جار النبي محمد عثمان مدير التنمية الزراعية والأستاذ السر عوض الكريم، مدير مكتب الوزير .

وكان في إستقبالهم الأستاذ عبدالعظيم خضر عبده المدير التنفيذي للمحلية ونائبه الأستاذ حسين السيد عوض الله والرائد شرطة عزالدين صالح بلة الرحيمة مدير شرطة المحلية والرائد أمن أحمد عبدالله مدير جهاز المخابرات بالمحلية، والمهندس علي عبدالفتاح كروم مدير الزراعة بالمحلية وعدد من أفراد الأجهزة الأمنية والشرطية بالمحلية .

وشملت الزيارة الوقوف ميدانياً على مشروع اللهيلبية الزراعي ومشروع الحويلة الزراعي، إلتقوا من خلالها بمجلسي إدارة المشروعين كل على حدا واستمعوا لتقارير مفصلة عن سير العمل في المشروعين واستمعوا كذلك لمندوب شركة بوشان الهندسية المنفذة لأعمال الري الميكانيكي بالمشروعين .

وأكد الوزير لدى تحدثه مع أعضاء مجلس إدارة المشروعين جاهزية وزارته لتقديم كل ما من شأنه النهوض بالعمل الزراعي .

من جانبه الأستاذ عبدالعظيم خضر عبد الحميد، المدير التنفيذي للمحلية أعرب عن شكره للأخ الوزير ووفده وشكر عبرهم السيد والي الولاية وأمين ديوان الزكاة بالولاية .

وأوضح انهم جاهزين للتعاون مع أي جهة تخدم الزراعة بالمحلية وأبان أن مساعيهم لازالت مستمرة مع الوالي ووزيرة المالية لتكملة النقص في مدخلات الإنتاج .

مناشداً المزارعين بالإسراع في تحضير حواشاتهم مؤكداً تسليم الموجود من المدخلات للجاهزين للزراعة .

فيما أكد المهندس عبد الوهاب سليمان، مدير إدارة الري بالوزارة متابعتهم لكل مايجري من أعمال فنية وميكانيكية تقوم بها الشركات المنفذه وانهم لن يستلموا أي أعمال مخالفة لشروط عقد التنفيذ، مضيفاً أن هنالك عدد من المواسير يجري العمل في تصميمها للإستفادة منها كمعابر للكباري والطرقات داخل المشاريع .