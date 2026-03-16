مدير زراعة الخرطوم يتفقد مشروع السليت الزراعي عقب اكتمال أعمال الصيانة والتأهيل

تفقد د.سر الختم فضل المولى عبد اللطيف المدير العام لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية والري بولاية الخرطوم اليوم مشروع السليت الزراعي عقب اكتمال أعمال الصيانة والتأهيل التي تمت به.

رافقه في الزيارة رؤساء القطاعات الثلاثة بالوزارة وإدارة الهندسة والري وشملت الزيارة مكاتب الإدارة بالمشروع والبيارة الرئيسية والمستشفى البيطري ومجمع الألبان،

ويعد مشروع السليت احد المشاريع الكبرى بالولاية حيث تبلغ مساحته 18 الف فدان، تعرض لأضرار كبيرة جراء الحرب حيث تم تدمير البنية التحتية للمشروع وتخريب طلمبات الري والترع الرئيسية كما تم نهب المعدات الزراعية والمواد الإنتاجية.

ومن المنتظر توصيل الكهرباء عبر شركة أمبير بعد أن تم توفير المحولات للمشروع من قبل والي ولاية الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة.

ويعد مشروع السليت الثاني الذي تتم صيانته بعد مشروع البان كوكو وذلك من أصل ثمانية مشاريع تعرضت جميعها للتدمير على يد المليشيا.

سونا