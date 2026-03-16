مدير الإنتاج بسنار يرأس الإجتماع التنسيقي مع جمعية الهلال الاحمر السوداني فرع الولاية

رأس مدير عام وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بولاية سنار باشمهندس نورالدين داؤود اليوم الإجتماع التنسيقي مع جمعية الهلال الاحمر السوداني فرع سنار.

وبحث الاجتماع التخطيط لوضع الخارطة الإنسانية لوزارة الإنتاج بجميع محليات الولاية، لافتا إلى أن الصليب الاحمر لديه مذكرة تفاهم مع وزارة الزراعة والري تستهدف برامج تنموية وغيرها، مؤكدا اهمية الاستعداد المبكر خاصة لصغار المزارعين في مناطق الهشاشة.

وأشار إلى أن الشراكة مع الهلال الاحمر ومفوضية العون الانساني بولاية سنار تضيف كثيرا لوزارة الزراعة، مبينا ان المرحلة مرحلة تعافي وتحتاج برامج استراتيجية وفق خارطة تدخلات تصلح لكل المنظمات، مؤكدا سعيهم لمعالجة التحديات داعيا لتكوين جسم مشترك مع جمعية الهلال الاحمر السوداني لمشاركة الملفات المخطط تنفيذها مع الصليب الاحمر وكل الشركاء.

من جهته أكد مدير التخطيط والمعلومات بوزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية باشمهندس عاطف يوسف على أهمية التنسيق للتخطيط السليم وتحديد المشاريع وفق الدراسات لتحديد خارطة وزارة الإنتاج الإنسانية خاصة لصغار المزارعين الذين تأثروا بالحرب.

من جهته أكد مدير جمعية الهلال الاحمر السوداني ابراهيم النور تنسيقهم التام مع وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بسنار وتعاونهم لإيصال خطة وزارة الإنتاج الإنسانية خاصة لصغار المزارعين للصليب الاحمر خاصة في توفير التقاوى لصغار المزارعين، مؤكدا اهمية وضع الخارطة الإنسانية لوزارة الإنتاج خاصة لصغار المزارعين، مبينا ان جميع المزارعين بولاية سنار تأثروا من أحداث الحرب.

فيما اكد منسق مشروع الأمن الغذائي بوزارة الإنتاج مهندس زراعي محمد صديق أهمية التدخل في توفير التقاوى لصغار المزارعين عبر الصليب الاحمر اضافة لبناء قدرات المزارعين عبر مشروع يدعم صغار المزارعين بالولاية.

سونا