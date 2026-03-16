سنار تدشن مبادرة كسوة العيد لأسر شهداء معركة الكرامة

​ دشنت المقاومة الشعبية بولاية سنار، بالتنسيق مع لجنة الإسناد المدني، اليوم مبادرة كسوة الشهداء المخصصة لأسر وذوي شهداء معركة الكرامة، وذلك بحضور والي سنار اللواء ركن (م) الزبير حسن السيد، وقيادات العمل التنفيذي والشعبي بالولاية.

وثمن الوالي ​لدى مخاطبته الفعالية، هذه المبادرة، مؤكداً أن الشهداء قدموا أغلى ما يملكون من أجل تراب الوطن، وأن أسرهم تستحق أعلى مستويات الرعاية والدعم وفاءً لتلك التضحيات.

​من جانبه، أكد رئيس المقاومة الشعبية بالولاية، اللواء ركن (م) النور عبد الرحمن، أن المقاومة ستظل سنداً وراعياً دائماً لأسر الشهداء، مشيداً بالتفاعل الكبير من كافة قطاعات مجتمع سنار ووقفتهم المشرفة خلف القوات المسلحة.

​وفي سياق الخطط المستقبلية، كشف رئيس لجنة الإسناد المدني بالمقاومة الشعبية، الأستاذ محمد عبد الفتاح بادي، عن ترتيبات تجري بالتنسيق مع منظمة الشهيد لإطلاق مشروعات إنتاجية مدرة للدخل لصالح أسر الشهداء، مؤكداً أنهم في المقاومة الشعبية متمسكين بالعهد، وأسر الشهداء أمانة في أعناقنا.

​وفي السياق ذاته، أوضح ممثل اللجنة الداعمة، الإمام عبد الرحمن، أن تدشين الكسوة هو جزء يسير من الوفاء للتضحيات الوطنية، مؤكداً سعي اللجنة لإستنفار المجتمع لتمليك الأسر مشروعات إنتاجية تضمن لهم حياة كريمة.

​من جهته، اعتبر ممثل اللجنة الداعمة من المؤسسات الدكتور ، النور محمد موسى من التأمين الصحي، أن ما يقدم هو واجب مؤسسي وأخلاقي تجاه من بذلوا أرواحهم، مشيداً بالأدوار البطولية التي سطرها الشهداء.

سونا