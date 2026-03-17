جهاز حماية الأراضي وازالة المخالفات ولاية الخرطوم ينفذ حملة إنذارات للتعديات العشوائية جنوبي الخرطوم

نفذ جهاز حماية الأراضي وازالة المخالفات بولاية الخرطوم الأحد حملة إنذارات للتعديات العشوائية جنوبي الخرطوم .

حيث قام بعمل الإنذار للتعديات العشوائية الواقعة على منطقة سوق 6 الجديد .

تم ذلك بالتنسيق مع الأمين العام لحكومة ولاية الخرطوم رئيس لجنة إزالة السكن العشوائي باللجنة العليا لضبط الأمن وفرض هيبة الدولة الأستاذ الهادي عبد السيد ابراهيم والمدير التنفيذي لمحلية جبل أولياء الناجي بانقا.

وقال مدير جهاز حماية الأراضي وازالة المخالفات بولاية الخرطوم عبد العزيز عبد ان الإنذارات شملت عدد 752 تعديا عبارة عن اكشاش

ورواكيب و سكن مؤقت للاجانب واماكن لتصنيع الخمور البلديه وانها تمت بمشاركة كل القوات النظامية المختلفة وموظفي المساحه وجهاز حماية الأراضي.

