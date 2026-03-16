جبريل: نبارك للشعب الأبي النصر المؤزر الذي حققه أبناؤه اليوم في المحور الغربي بمدينة الطينة

نبارك للشعب الأبي النصر المؤزر الذي حققه أبناؤه اليوم في المحور الغربي بمدينة الطينة على عصابات العدوان، حيث سطر الأبطال ملحمة بطولية جديدة تؤكد شجاعة أبناء الوطن وثباتهم في الدفاع عن أرض السودان وصون كرامته.

إن هذا الانتصار يجسد صلابة الإرادة الوطنية ووحدة الصف في معركة الكرامة، ويؤكد أن عزيمة أبناء السودان ماضية بثبات نحو دحر التمرد وإفشال مخططاته الخبيثة التي تستهدف أمن البلاد والاقليم.