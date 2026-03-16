تدشين برنامج فرحة العيد بالشمالية

دشن المدير العام لوزارة المالية ممثل والي الولاية الشمالية، أمير حسن البشير اليوم بحضور عدد من المسؤولين بالحكومة، توزيع فرحة العيد للأيتام وأطفال الشهداء والأسر الفقيرة، وفاقدي السند وذلك لمحليات الولاية السبع.

وأكدت أمينة الشؤون الاجتماعية منال مكاوي لدى مخاطبتها فعاليات التدشين، ان البرنامج يأتي بدعم من وزارة المالية وديوان الزكاة ومنظمة الأشعريين لعدد 5 آلاف لبسة أطفالية بجميع المحليات.

وأضافت منال ان التكلفة المالية بلغت في محور فرحة العيد مليار واربعمائة وتسعة واربعين مليون وتسعمائة وخمسين الف جنيه، مضيفة ان الدعم النقدي المباشر لعدد 25 ألف وتسعمائة وتسعة وتسعين أسرة بالولاية، بكلفة مالية بلغت مليار وثلاثمائة مليون جنيه.

وأشارت إلى استمرار الفعاليات ببرنامج زيارات وطوافات على الأسر بالولاية ضمن برنامج الراعي والرعية بالتنسيق مع ديوان الزكاة، بجانب معايدات عيد الفطر المبارك.

وحيا المدير التنفيذي لمحلية دنقلا د. مكاوي الخير الوقيع، إنابة عن المحليات، جهود والي الشمالية والأمانة الاجتماعية والشركاء في إنفاذ هذا العمل الكبير، الذي أدخل الفرحة في المجتمع خاصة الأطفال، مؤكدا ان الخطوة تمثل فرحة لكل أطفال الولاية.

من جانبه أبان مدير منظمة الشهيد بالولاية عمار الفكي، ان شريحة الأطفال تعد من شرائح المجتمع المهمة، لذا اولت الحكومة والأمانة الاجتماعية والشركاء أهمية خاصة لهم بتقديم كسوة العيد لعدد 5 آلاف، ممتدحا التنسيق العالي بين شركاء العمل وإنجاز هذا الملف بنجاح تام.

وأشار ممثل منظمة الأشعريين، محمد بخيت المفتي، الى ان الأشعريين منظمة اتحادية مقرها عطبرة، وتشارك بصورة سنوية بالتنسيق مع الشؤون الاجتماعية في مثل هذه الفعاليات، مبينا اهمية برنامج كسوة العيد في إدخال الفرحة لدى الأطفال.

وابان المفتي ان المنظمة بصدد فتح مكتب لها بالولاية، ضمن جهود أمينة الشؤون الاجتماعية في تعزيز العمل الاجتماعي.

