وزير العدل يلتقي برئيس القضاء العسكري

التقى السيد وزير العدل د.عبد الله محمد درف بمكتبه صباح اليوم بالفريق حقوقي مهدي عبدالرحمن محمد رئيس القضاء العسكري بحضور المحامي العام لجمهورية السودان رئيس القطاع القانوني علاء الدين أحمد السيد ورائد حقوقي محمد إبراهيم علي.

وتطرق اللقاء للخدمات القانونية التي تقدمها وزارة العدل لكافة أجهزة الدولة كما بحث ُسبل التنسيق و التعاون بين وزارة العدل والقضاء العسكري وتسريع الإجراءات خاصة فيما يتعلق بالمطالبات ومنح إذن التقاضي في العرائض التي تقدم والدعاوي المدنية أمام كافة المحاكم.

كما بحث اللقاء عدداً من المسائل القانونية ذات الصلة ودور وزارة العدل الفعال في ولايتها على العمل القانوني للدولة.

سونا