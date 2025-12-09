بعثة تقييم الإنتاج الزراعي: ولاية سنار تبرز كأحد أهم مراكز الإنتاج في السودان

استقبل وزير الإنتاج والموارد الاقتصادية بولاية سنار بالإنابة، المهندس علي شيخ إدريس الاثنين، بعثة تقييم الإنتاج الزراعي وامدادات الغذاء للعام 2025-2026، برئاسة بدر الدين الطاهر يوسف بحضور المستشار حمزة سرور واعضاء الوفد ومدراء الإدارات بالوزارة.

وأكد الوزير أن ولاية سنار تمتلك إمكانيات كبيرة تجعلها مؤهلة لتصبح سلة غذاء السودان، وأشار إلى أن زيادة الإنتاج الزراعي في الولاية هذا العام سيسهم في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن الحكومة تعمل على توفير الدعم اللازم للمزارعين وتحسين البنية التحتية الزراعية لتعزيز الإنتاج وتحقيق الأهداف المرجوة.

من جانبه قال بدر الدين الطاهر يوسف رئيس البعثة إن الزيارة تهدف إلى تقييم الموسم الزراعي الحالي من حيث الإنتاج والانتاجية والأسعار، والعوامل المؤثرة على العملية الانتاجية.

وأضاف أن الاجتماع مع الوزير ومدراء الإدارات تناول المشاكل التي تواجه الموسم الزراعي، كتأخير التقاوي، وضعف التمويل، وموقف الأمطار والري والآفات الزراعية.

مشيراً إلى أن ولاية سنار تعتبر من الولايات التي يعول عليها في غرفة الإنتاج الزراعي، إلى جانب ولاية النيل الأزرق وولاية القضارف.

من جهته أكد المهندس محمد صديق، منسق الأمانة الفنية للأمن الغذائي بولاية سنار، أن الاجتماع تناول الموقف النهائي لمحاصيل الذرة والسمسم والدخن والفول السوداني وزهرة الشمس.

وقال صديق إن الاجتماع استمع إلى تقرير مفصل عن موقف الري والمحاصيل بالمشاريع المروية، مثل مشاريع سنار المروية وشركة الوفاق ومشروع هيئة السوكي الزراعية.

وأضاف أن الوفد اطمأن على الموقف النهائي لمستويات المحاصيل التي وصلت مرحلة متقدمة في الحصاد، وتقديرات كل محصول على حدة، والمشاكل التي صاحبتها، مثل التقاوي والتمويل الزراعي والجازولين والآليات، وموقف الجرارات والتراكترات.

كما ناقش الاجتماع الاستعدادات للموسم الشتوي بالنسبة لمشاريع سنار المروية والمشاريع القومية بالولاية، ومشروع هيئة السوكي والشركات المصاحبة.

بجانب الموقف العام للثروة الحيوانية بولاية سنار، من خلال النزوح والعودة، وأعداد الثروة الحيوانية من الأبقار والأغنام والإبل، وأثرها على انتاج الألبان واللحوم.