وزير الموارد البشرية من درديب: نحارب الفقر بالمشروعات الإنتاجية وندعم المواطنين بالخدمات الصحية

أكد وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية معتصم احمد صالح استمرار الوزارة في محاربة الفقر بتمليك الشرائح الفقيرة والفئات الأكثر هشاشة المشروعات الإنتاجية .

ودشن الاثنين بمحلية درديب في ولاية البحر الاحمر عددا من المشروعات التى نفذتها الوزارة شملت مركز التأمين الصحى بدرديب، تمليك مشروعات للفقراء عبر ديوان الزكاة وتسليم الدعم النقدي المباشر عبر مفوضية خفض الفقر وتوزيع سلال غذائية .