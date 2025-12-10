سياسية
وزير الموارد البشرية من درديب: نحارب الفقر بالمشروعات الإنتاجية وندعم المواطنين بالخدمات الصحية
أكد وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية معتصم احمد صالح استمرار الوزارة في محاربة الفقر بتمليك الشرائح الفقيرة والفئات الأكثر هشاشة المشروعات الإنتاجية .
ودشن الاثنين بمحلية درديب في ولاية البحر الاحمر عددا من المشروعات التى نفذتها الوزارة شملت مركز التأمين الصحى بدرديب، تمليك مشروعات للفقراء عبر ديوان الزكاة وتسليم الدعم النقدي المباشر عبر مفوضية خفض الفقر وتوزيع سلال غذائية .
واكد صالح اعتزام الوزارة ضخ الدعم ل(2995) مستفيد من الشرائح الأكثر فقرا اعتبارا من العام الحالي .
واعلن إضافة عيادة أسنان متكاملة لمركز صحي درديب عطفا على توفير فرص دراسية للصيدلة والتمريض والمختبرات والقابلات لأبناء درديب .
بدوره طمأن والي البحر الاحمر الفريق مصطفى محمد نور بافتتاح كهرباء محليتي درديب وهيا قريبا .
سونا