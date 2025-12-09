مفضل التمرد لا يزال قائماً ويحذر من المتعاونين والخلايا النائمة

سجل المدير العام لجهاز المخابرات العامة الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل زيارة للأمانة العامة لحكومة ولاية الخرطوم وكان في إستقباله والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة وذلك بحضور نائب المدير العام لجهاز المخابرات العامة الفريق أمن محمد عباس اللبيب ومدير هيئة أمن ولاية الخرطوم اللواء العبيد ورئيس الدائرة المتخصصة بالهيئة اللواء محمد الطيب أمبيقا ومدير الوحدة الأمنية بأمانة الحكومة العقيد صلاح الدين محمد سعيد

والي الخرطوم تقدم بالشكر للمدير العام لجهاز المخابرات العامة علي زيارته ودعمه للولاية طوال فترة الحرب كما ثمن دور الجهاز في معركة الكرامة وقدم تنويرا تناول فيه الخطط التأمينية التي اتبعتها الولاية عند تحرير المناطق المختلفة بالولاية وأنه تم تكليف لجنة من امن الولاية لإعداد خطة لتأمين الولاية وستفرغ اللجنة من عملها خلال الأيام القادمة.

كما أشار لقرار رئيس مجلس السيادة بالرقم ( ١٥٣ ) والذي قدم سند كبير للولاية خصوصاً في قضايا إخلاء العاصمة من المظاهر العسكرية وإزالة السكن العشوائي وترحيل الأجانب

كذلك تحدث السيد الوالي عن الخدمات وبشر بأن الولاية استطاعت حل مشكلة المياه ولكن تواجه الولاية مشكلة في توفير الكهرباء حيث تحتاج الولاية لأكثر من (١٣) ألف محول للقطاع السكني .

من جهته أشاد مدير جهاز المخابرات العامة بمواقف والي الخرطوم الصلبة منذ إندلاع الحرب وأوضح ان الغرض الأساسي من زيارته هو الوقوف على الترتيبات الجارية في تهيئة بيئة عمل جهاز المخابرات والعمل على تطوير مقدراته وقال إنه لمس التحسن المستمر في العاصمة كما أن العديد من المناطق صارت تنعم بالخدمات ودعا لمزيد من الاهتمام بقضايا البيئة واستكمال بقية الخدمات وطالب مفضل بأخذ الحيطة والحذر فالتمرد لايزال قائما بنشاط المتعاونين مع المليشيا والخلايا النائمة لافتاً لأهمية رتق النسيج الاجتماعي ونبذ خطاب الكراهية وذلك من خلال المناشط المشتركة مع أهل الفن والثقافة بما يخدم القضايا الوطنية وان جهاز المخابرات جاهز ليكون شريكاً في هذا المجال.