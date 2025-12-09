قوات الجمارك بكسلا تحبط تهريب (10) آلاف حبة كبتاجون

أحبطت إدارة مكافحة التهريب بولاية كسلا – شعبة كبري البطانة – عملية تهريب كمية كبيرة من الحبوب المخدرة بلغت 10,000 حبة كبتاجون كانت في طريقها لدخول البلاد.

وجاءت العملية النوعية إثر معلومات دقيقة توفرت لفرع العمليات والمعلومات بالتنسيق الكامل مع جهاز المخابرات العامة، حيث تمت مراقبة تحركات المهربين بدقة حتى لحظة تنفيذ الضبط. وأسفرت العملية عن توقيف عربة بوكس دبل كاب كانت تخفي داخلها الشحنة، والقبض على المتهم وبحوزته بندقية كلاشنكوف وعدد (2) خزنة.

واتخذت السلطات الإجراءات القانونية اللازمة وفتح بلاغات جنائية في مواجهة المتهم تمهيداً لتقديمه للعدالة.

وأشاد الفريق شرطة صلاح أحمد إبراهيم مدير عام قوات الجمارك، بيقظة منسوبي مكافحة التهريب بكسلا والتنسيق المحكم مع جهاز المخابرات العامة، مؤكداً الدور الكبير الذي تضطلع به قوات المكافحة في حماية الأمن الاجتماعي والاقتصاد الوطني.

من جانبه ثمن اللواء شرطة حقوقي جمال العوض الأمين مساعد المدير العام لمكافحة التهريب، هذه العملية النوعية، مؤكداً أن العمل سيستمر بعزم وقوة لمكافحة جميع أشكال التهريب.

وأوضح العميد شرطة صالح إدريس مدير مكافحة التهريب المكلف، أن العملية تمت بعد رصد دقيق ومتابعة لصيقة لتحركات المهربين حتى تم القبض عليهم عند مدخل كبري البطانة، مشدداً على مواصلة الجهود الوطنية للتصدي لكل ما يهدد أمن الوطن واستقراره.

سونا