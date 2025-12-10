سياسية
“أبوعركي البخيت ود. عبدالقادر سالم والصحفية آمال عباس والممثلة القديرة فائزة عمسيب”.. مفضل يزور عدد من رموز الفن والإعلام
أكد جهاز المخابرات العامة دعمه لشريحة الفنانين والإعلاميين خلال الحرب عبر زيارات خاصة لهم بأمدرمان ضمن برنامج متابعة أحوال الشخصيات الوطنية.
وقام المدير العام لجهاز المخابرات العامة الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل بزيارة عدد من رموز الفن والإعلام بأم درمان للاطمئنان على أحوالهم، مشيدًا بصمودهم ودورهم في توحيد وجدان الأمة.
وشملت الزيارة كل من الفنان أبوعركي البخيت ود. عبدالقادر سالم والصحفية آمال عباس والممثلة القديرة فائزة عمسيب، فيما عبرت أسرهم عن ارتياحهم وتقديرهم للزيارة وجددت دعمهم ومساندتهم للقوات المسلحة في معركة الكرامة .
سونا