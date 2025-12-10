ولاية الخرطوم تجيز خطة الموسم الزراعي الشتوي بزراعة 240 الف فدان

اجازت اللجنة العليا للموسم الزراعي الشتوي بولاية الخرطوم في اجتماعها اليوم برئاسة الأمين العام لحكومة ولاية الخرطوم الأستاذ الهادي عبدالسيد ابراهيم خطة الموسم التي قدمها المدير العام لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية والري دكتور سر الختم محمد فضل المولى موضحا أن جملة احتياجات الخطة بلغت 43.5 مليار جنيه موزعة على عدة جهات للتمويل هي الحكومة الاتحادية وحكومة الولاية والقطاع الخاص والمنظمات.

واضاف أن الموسم يستهدف زراعة 240 الف فدان بالخضروات والاعلاف والمحاصيل الحقلية والفواكه وتتضمن الخطة عدة أنشطة أبرزها نقل التقانة والإرشاد وإعادة تشغيل المشاريع الزراعية وصيانة التربة ودعم وتأهيل الجمعيات التعاونية الزراعية بجانب صحة الحيوان وترقية المسالخ ومكافحة نواقل الامراض.

وتطرق الإجتماع بالتفصيل لاهم التحديات التي تواجه الموسم الزراعي وأكد على ضرورة التحرك العاجل لإيجاد حلول سريعة لإنجاح الموسم الذي بدأ بدخول فصل الشتاء .

حيث تم تكليف أعضاء الاجتماع بالتحرك في توفير التمويل ومدخلات الإنتاج وتأمين الكهرباء .

سونا