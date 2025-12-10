والي الخرطوم يدشن أسواق الكرامة بمجمع أبوحمامة

أعادت ولاية الخرطوم الثلاثاء افتتاح أسواق البيع المخفض بشكل تدريجي في جميع المحليات باعتبارها واحدة من أهم الآليات الهادفة لتخفيف العبء عن الأسر وتوفير السلع الأساسية بأسعار أقل من المعروض في الأسواق وتأتي هذه الخطوة ضمن حزمة معالجات اقتصادية وخدمية تبنتها حكومة الولاية لإعادة الحياة إلى طبيعتها بعد الأضرار التي خلفتها الحرب وأثرت على دخل المواطن .

حيث دشن والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة صباح اليوم سوق الكرامة للبيع المخفض بمنطقة أبوحمامة بمحلية الخرطوم بمشاركة واسعة من المؤسسة التعاونية العسكرية وشركة الخرطوم للأمن الغذائي وعدد من الشركات والمنتجين وذلك بحضور الأمين العام لحكومة الولاية الأستاذ الهادي عبد السيد إبراهيم والمدير التنفيذي لمحلية الخرطوم الأستاذ عبدالمنعم البشير وممثلين عن القطاعات الإنتاجية .

وأكد والي الخرطوم أن حكومة الولاية وضعت خططاً واضحة لتخفيف أعباء المعيشة عن المواطن السوداني الذي عانى كثيراً من ويلات الحرب وانتهاكات المليشيا المتمردة الإرهابية الأمر الذي أدى إلى تدمير الممتلكات وتعطيل الحياة العامة وزيادة الفقر.

وقال إن إعادة افتتاح أسواق البيع المخفض يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تهيئة البيئة العامة لعودة المواطنين إلى أحيائهم السكنية إضافة إلى توفير منافذ مباشرة لعرض سلع المنتجين للمواطن دون وسيط وبأسعار تقل عن السوق بعيداً عن جشع التجار والسماسرة.