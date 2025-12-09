هذا هو الرئيس التنفيذي الجديد للخطوط القطرية

أعلنت الخطوط الجوية القطرية تعيين السيد حمد علي الخاطر رئيساً تنفيذياً للمجموعة، اعتبارا من 7 ديسمبر 2025، وذلك خلفا للمهندس بدر محمد المير.

ينضم السيد الخاطر إلى الخطوط الجوية القطرية قادما من مطار حمد الدولي، حيث شغل منصب الرئيس التنفيذي للعمليات، وعمل على ضمان سلامة وموثوقية العمليات في المطار، وكذلك على توفير المسار الاستراتيجي، والتميز التشغيلي، وتوسعة البنية التحتية، وتطوير تجربة المسافرين بشكل مستمر.

وكان السيد الخاطر قد شغل في السابق مناصب عليا في قطر للطاقة، مع التركيز على تطوير الأعمال والاستراتيجية المؤسسية والقيادة التشغيلية.

وفي معرض تعليقه بهذه المناسبة، قال سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية القطرية: “تقدم الخطوط الجوية القطرية خالص التقدير للمهندس بدر محمد المير على خدمته. ونرحب بالسيد حمد علي الخاطر، ونتطلع إلى البناء على الأسس القوية والشبكة العالمية الواسعة للخطوط الجوية القطرية، والتي ترتكز على فريق العمل المتميز داخل قطر وخارجها. ومن خلال هذا التحول في قيادة الشركة، تؤكد الخطوط الجوية القطرية مجدداً التزامها بتقديم تجارب عالمية المستوى وأكثر موثوقية وابتكاراً للمسافرين حول العالم.”

الشرق القطرية