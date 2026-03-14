التلفزيون القومي يحذر من إجراء مقابلات باسمه دون تفويض رسمي

حذرت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون من قيام بعض الأشخاص بإجراء حوارات مع مسؤولين وشخصيات عامة باسم التلفزيون القومي السوداني دون أي تفويض أو تكليف رسمي من إدارة التلفزيون.

وأوضح مدير قطاع التلفزيون، الوليد مصطفى، في تنويه صادر عن الهيئة، أن إدارة التلفزيون رصدت مؤخراً قيام أفراد باستخدام أجهزة تسجيل تحمل شعار تلفزيون السودان لإجراء مقابلات مع مسؤولين وشخصيات عامة، رغم عدم صلتهم بالمؤسسة أو تكليفهم بأي مهام إعلامية.

ودعا التنويه الجهات والشخصيات العامة إلى ضرورة التحقق من هوية من يدّعون الانتساب للتلفزيون قبل السماح لهم بإجراء مقابلات أو تسجيلات، مشيراً إلى أن مثل هذه المواد لن يتم بثها لعدم ارتباط القائمين عليها بالمؤسسة، الأمر الذي قد يسبب حرجاً للأطراف المعنية.