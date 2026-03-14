اكتمال عملية إجلاء لطلاب سودانيين من إيران

عاد إلى البلاد عبر مطار بورتسودان أربعةٌ وعشرون طالباً سودانياً قادمين من ايران ، بعد أن جرى إجلاؤهم بتنسيقٍ مشترك بين السفارة السودانية في طهران وجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج وعددٍ من الجهات الحكومية.

وكان في استقبال الطلاب لدى وصولهم مطار بورتسودان مدير إدارة القنصليات بوزارة الخارجية السفير أنور أحمد، ومدير جهاز المغتربين بولاية البحر الأحمر الأستاذ إدريس صالح إدريس.

وأعلن مدير إدارة القنصليات بوزارة الخارجية السفير أونور أحمد فى تصريح صحفى عن وصول (24) طالباً سودانياً كانوا يدرسون في الجامعات الإيرانية إلى أرض الوطن بسلام مساء اليوم فى إطار عملية إجلاء ناجحة ، بناء على توجيهات الحكومة السودانية وترتيباتها ورعايتها الكاملة لعملية الاجلاء .

وأشاد بالدور الكبير الذي قامت به السفارة السودانية في طهران في متابعة أوضاع الطلاب وترتيب خروجهم بأمان ، كما ثمّن الجهود التي بذلتها القنصلية السودانية في إسطنبول بـتركيا، والتي ساهمت بدور كبير في اتمام عملية الاجلاء الى ارض الوطن.

وأضاف أن الطلاب سيقضون ليلتهم في بورتسودان قبل أن يتوجهوا غداً إلى مناطق اقامتهم ، مؤكداً أن جميعهم يتمتعون بصحة جيد، مهنئا أسر وذوي الطلاب بسلامة وصولهم .

من جانبه قال مدير جهاز المغتربين بولاية البحر الاحمر ادريس صالح ادريس إن جميع الطلاب وصلوا وهم بصحة جيدة، مؤكداً أن الجهاز كان في استقبالهم فور وصولهم. وتقدم بالشكر لكل الجهات التي ساهمت في إنجاح عملية الإجلاء.