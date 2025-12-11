الفريق اول مفضل يطمئن على صحة رئيس السجادة القادرية

اطمأن المدير العام لجهاز المخابرات العامة الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل، يرافقه اللواء عماد الدين سيد أحمد مدير أمن ولاية الجزيرة الأسبق، والعميد مامون الزين، مدير أمن ولاية الجزيرة، والعميد شرف الدين حاج احمد، اضافة الى عدد من الضباط، على صحة رئيس السجادة القادرية وخليفة العركيين مولانا الشيخ الريح الشيخ عبدالله أزرق طيبة، وذلك برئاسة الطريقة القادرية طيبة الشيخ عبدالباقي.

وتأتي زيارة مدير المخابرات العامة ضمن برنامج زيارته لرموز المجتمع الدينية والإعلامية والفنية وتفقد أحوالهم.

سونا