نوارة أبو محمد تؤكد أن القيادة لا تألو جهدا في تفقد أحوال المواطنين

في إطار جولتها التفقدية لعدد من محليات ولاية البحر الأحمر، تلقت عضو مجلس السيادة الانتقالي د. نوارة أبو محمد محمد طاهر، تنويرًا حول الأوضاع الأمنية بمحلية هيا وجهود المحلية في تقديم الخدمات وإنفاذ المشروعات التنموية، قدمته لجنة أمن المحلية بحضور والي البحر الأحمر الفريق الركن مصطفى محمد نور.

ووجهت عضو مجلس السيادة بضرورة تعزيز الوجود الأمني بمناطق التعدين للحد من النزاعات والصراعات التي قد تؤثر على استمرار مصالح المواطنين.

إلى ذلك، أكدت د .نوارة لدى لقائها مع أعيان الإدارة الأهلية بمحلية هيا، أن القيادة لاتألو جهدا في تفقد أوضاع المواطنين ومتابعة الآداء الحكومي لأدنى المستويات الإدارية وذلك في سبيل خدمة الشعب ومراعاة احتياجاته.

مشيرة إلى الدور الطليعي لرجالات الإدارة الاهلية في الحفاظ على تماسك المجتمع باستخدام الحكمة وصونه من الاستقطابات والأفكار الهدامة .

من جانبه وجه والي البحر الأحمر الفريق الركن مصطفى محمد نور، سلطات محلية هيا بتوظيف كل إيرادات المحلية في دعم الخدمات الضرورية في الصحة والمياه والتعليم .

مجددا التزام حكومة الولاية بسد أي نقص قد يواجه المحلية في إنشاء المرافق التنموية و توفير الخدمات.